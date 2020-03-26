 

На благовещенском заводе заложили новый корабль для Минобороны

26.03.2020, 14:31, Новости дня

На благовещенском судостроительном заводе сегодня торжественно заложили новый корабль для министерства обороны. Гидрографическое судно будет нести службу на Тихоокеанском флоте в Татарском проливе.

Это уже второй крупный заказ для благовещенского завода. Первый корабль имени контр-адмирала Александра Рогоцкого отправили в большое плавание летом 2018 года. Новое судно предназначено для изучения рельефа дна, а также для наблюдения за подводной обстановкой. Оно должно стать самым современным в своем роде

Будущий корабль уже поражает размерами. Подготовительные работы стартовали осенью, а  сегодня из семи составных частей почти готовы две. Его назовут именем Василия Бубнова, который долгое время возглавлял гидрографическую службу Тихоокеанского флота. По контракту судно должно быть построено за 5 лет.

Как рассказали ГТРК "Амур" в Минобороны, корабль идеально подойдет для замены устаревших образцов. Он будет обеспечивать навигационную безопасность в зоне ответственности Тихоокеанского флота.

Врио начальника управления навигации и океанографии министерства обороны РФ Геннадий Непомилуев отметил: "У нас достаточно большой состав, более 100 судов, катеров по всему ВМФ. Есть необходимость на Дальнем Востоке заменить еще около десяти таких судов. Все, что было построено на благовещенском заводе, сдавалось вовремя, с хорошим качеством и в срок. Поэтому есть с чем сравнивать".

Текст:

ГТРК "Амур"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / «Аптечная блогерша» Диденко расскажет детям о смерти их отца с помощью мультфильма

08.02 / Коронавирус: Минобороны усиливает меры профилактики

05.02 / Число пострадавших при жесткой посадке лайнера в Стамбуле возросло до 139

03.02 / Лучшие рекламные ролики Супербоула

16.03 / Президент Израиля вручил Ганцу мандат на формирование кабмина

13.02 / Весной свои посты могут потерять сразу девять губернаторов

23.02 / В Калифорнии 40 тысяч «пчел-убийц» вырвались из гостиницы и напали на прохожих. Из-за них пришлось перекрыть улицу

19.03 / Путин поздравил Бабкину с юбилеем

25.03 / В Италию прибыл 15-й самолет ВКС с помощью из России

11.02 / Трамп пригрозил “самыми мощными ядерными силами” в мире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска