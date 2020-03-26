На благовещенском заводе заложили новый корабль для Минобороны

26.03.2020, 14:31, Новости дня

На благовещенском судостроительном заводе сегодня торжественно заложили новый корабль для министерства обороны. Гидрографическое судно будет нести службу на Тихоокеанском флоте в Татарском проливе.

Это уже второй крупный заказ для благовещенского завода. Первый корабль имени контр-адмирала Александра Рогоцкого отправили в большое плавание летом 2018 года. Новое судно предназначено для изучения рельефа дна, а также для наблюдения за подводной обстановкой. Оно должно стать самым современным в своем роде

Будущий корабль уже поражает размерами. Подготовительные работы стартовали осенью, а сегодня из семи составных частей почти готовы две. Его назовут именем Василия Бубнова, который долгое время возглавлял гидрографическую службу Тихоокеанского флота. По контракту судно должно быть построено за 5 лет.

Как рассказали ГТРК "Амур" в Минобороны, корабль идеально подойдет для замены устаревших образцов. Он будет обеспечивать навигационную безопасность в зоне ответственности Тихоокеанского флота.

Врио начальника управления навигации и океанографии министерства обороны РФ Геннадий Непомилуев отметил: "У нас достаточно большой состав, более 100 судов, катеров по всему ВМФ. Есть необходимость на Дальнем Востоке заменить еще около десяти таких судов. Все, что было построено на благовещенском заводе, сдавалось вовремя, с хорошим качеством и в срок. Поэтому есть с чем сравнивать".

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ГТРК "Амур"