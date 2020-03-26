 

Глава FIDE Дворкович: турнир претендентов будет доигран в 2020 году

26.03.2020, 14:31, Новости дня

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович заявил, что прерванный из-за пандемии коронавируса турнир претендентов обязательно будет доигран в 2020 году. Также он отметил, что перенос соревнований не повлияет на сроки проведения матча за шахматную корону.

"Турнир претендентов точно будет доигран в 2020 году. Вопрос новых сроков и места будет решен в ближайшее время. Матч за шахматную корону проводится в конце года. Никакой речи об изменении сроков не идет", – цитирует Дворковича ТАСС.

Напомним, что 26 марта шахматный турнир претендентов, который проходил в Екатеринбурге, был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. После семи туров первое место делят россиянин Ян Непомнящий и Максим Вашье-Лаграв из Франции. У обоих спортсменов по 4,5 набранных очка.

Победитель турнира претендентов, который должен был завершиться 3 апреля, сразится за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / N-TV – загрязнять природу себе дороже — электростанции ЕС стали отказываться от угля

11.02 / Пентагон: 109 военнослужащих пострадали из-за обстрела Ираном баз в прошлом месяце

21.02 / Лукашенко: Путин предложил Минску компенсацию потерь из-за налогового маневра

10.02 / Гаджеты: Смарт-куртка Emoji Jacket от Ford для велосипедистов с эмодзи

15.02 / Олимпийскую чемпионку Слепцову дисквалифицировали за допинг

25.03 / Песков рассказал о вариантах переноса голосования по поправкам

19.03 / В Китае изучили влияние погоды на уровень смертности от коронавируса

04.03 / Для РФ Ближний Восток – часть стратегии по возвращению статуса сверхдержавы. “Вставание с колен” предусматривало триумфальное возвращение в регион

07.02 / Советы экспертов Роскачества: как уберечь ребенка от багов бесконтрольного гейминга

21.02 / Нехватка медицинских масок, игрушек и чеснока – Daily Mail рассказала о неожиданных последствиях коронавируса для Великобритании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска