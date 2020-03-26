Глава FIDE Дворкович: турнир претендентов будет доигран в 2020 году

26.03.2020, 14:31, Новости дня

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович заявил, что прерванный из-за пандемии коронавируса турнир претендентов обязательно будет доигран в 2020 году. Также он отметил, что перенос соревнований не повлияет на сроки проведения матча за шахматную корону.

"Турнир претендентов точно будет доигран в 2020 году. Вопрос новых сроков и места будет решен в ближайшее время. Матч за шахматную корону проводится в конце года. Никакой речи об изменении сроков не идет", – цитирует Дворковича ТАСС.

Напомним, что 26 марта шахматный турнир претендентов, который проходил в Екатеринбурге, был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. После семи туров первое место делят россиянин Ян Непомнящий и Максим Вашье-Лаграв из Франции. У обоих спортсменов по 4,5 набранных очка.

Победитель турнира претендентов, который должен был завершиться 3 апреля, сразится за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.