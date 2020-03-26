Врач назвал способ отличить мнимые симптомы коронавируса от настоящих

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26.03.2020, 14:30, Новости дня

Главный психолог Минздрава Юрий Зинченко раскрыл россиянам способ отличить мнимые симптомы коронавируса от настоящих.

По словам специалиста, граждане с повышенной тревогой способны приписать себе симптомы коронавируса, которые могут быть вызваны последствиями действий самого человека, и начать паниковать. Чтобы избежать этого, эксперт посоветовал три раза измерить температуру тела и сохранять спокойствие, передает «Москва 24».

«Я рекомендую принять самую комфортную позу, присесть или прилечь, предоставить организм самому себе. Если симптомы мнимые, через несколько минут дыхание должно выровняться, одышка и давление – уйти», – объяснил он.

Эксперт также напомнил, что температура и кашель могут быть причинами других заболеваний и призвал получать информацию из проверенных источников – по его словам, это позволит справиться с тревогой.

Тем временем, число заразившихся коронавирусом в РФ выросло до 840 человек. Президент Владимир Путин призвал применять жесткие и эффективные меры для борьбы с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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