 

Ангелина Вовк о самоизоляции из-за коронавируса: «На всякий случай прикупила гречки»

26.03.2020, 14:30, Разное

Народная артистка РФ Ангелина Вовк, прошлой осенью отметившая своё 77-летие, пояснила о собственной профилактике коронавируса, а также дала советы соотечественникам по противостоянию заражению COVID-19. Сама же телеведущая на период карантина и самоизоляции на всякий случай «прикупила гречки».
Ангелина Вовк посоветовала согражданам, прежде всего, не паниковать, для того чтобы разумно оценивать имеющуюся на сегодняшний день ситуацию. Во-вторых, театральный педагог призвала всех соблюдать постановления властей, в частности – карантин. Артистка напомнила: COVID-19 «боится» высоких температур и влажной среды, а потому следует прогревать своё тело и пить побольше жидкости, в том числе и горячий чай. Также можно немного запастись продуктами питания, как сделала и сама народная любимица, но не из-за опасения дефицита, а для того чтобы как можно реже приходилось посещать места скопления людей, каковым как раз и является супермаркет.

В беседе с журналистами издания «КП» Ангелина Вовк рассказала, что в её близком окружении все верят в Бога, и это им помогает не поддаваться панике и надеяться на лучшее.



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