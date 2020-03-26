 

Бесплатные маски от Саакашвили привели к массовому нарушению режима ЧП в Грузии

26.03.2020, 14:16, Новости дня

До 200 жителей Зугдиди, несмотря на ограничения из-за короновариса, нарушив все меры предосторожности, собрались в четверг в этом западногрузинском городе на бесплатную раздачу медицинских масок, которую осуществляла супруга беглого экс-президента Михаила Саакашвили Сандра Руловс, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Мэр города Георгий Шенгелия назвал «безответственными» действия Руловс и ее сторонников, которые раздавали «бесплатные маски от Саакашвили».

Он высказал уверенность в том, что соответствующие органы должным образом отреагируют на нарушение режима ЧП, который введен в Грузии на месяц 21 марта.

В соц сетях резко критикуют Саакашвили и Руловс и предлагают ввести в городе комендантский час.

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