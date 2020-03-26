 

Пандемия COVID-19. Мишель предложил ЕС разработать новый “план Маршалла” для спасения экономики

26.03.2020, 14:15, Новости дня

Лидеры Европейского союза 26 марта обсудят пакет мер оживления экономики в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в интервью бельгийскому телеканалу LN24 25 марта сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель.

По его словам, планируется внедрить стратегию стимулирования, подобную послевоенному “плану Маршалла”.

Меры по преодолению последствий экономического шока должны мобилизовать капитал в рамках европейского бюджета, национальные фонды и привлечь инвестиции частного сектора, сказал глава Евросовета.

Кризис уже оказал влияние на переговоры о бюджете ЕС на 2021–2027 годы, признал Мишель.

План Маршалла – программа помощи Европе после Второй мировой войны. Был разработан в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. Целью плана было восстановление разрушенной войной экономики, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности. В программе участвовали 17 европейских стран.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 26 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 480 тыс., из них 21 571 человек умер, около 116 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Стало известно о передаче мэру Екатеринбурга секретных китайских документов по коронавирусу

21.03 / Вице-президент ТПП: 8,6 миллиона россиян могут потерять работу

11.03 / Путин: РФ пройдет турбулентный период достойно

06.02 / У эвакуированных из Уханя в Тюмень не нашли коронавирус

19.03 / В Москве решили проводить ежедневные крестные ходы против коронавируса

18.03 / На время карантина НБУ введет льготный режим для заемщиков – Зеленский

17.03 / Закрытый на карантин океанариум в Чикаго провел экскурсию для пингвинов

26.02 / Рубль снизился к доллару и евро

03.02 / Apple, Google и Microsoft хотят сделать ответственными за установку российских приложений

17.03 / Российский рынок новых электромобилей в феврале снизился на 42 процента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска