Пандемия COVID-19. Мишель предложил ЕС разработать новый “план Маршалла” для спасения экономики

26.03.2020, 14:15, Новости дня

Лидеры Европейского союза 26 марта обсудят пакет мер оживления экономики в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в интервью бельгийскому телеканалу LN24 25 марта сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель.

По его словам, планируется внедрить стратегию стимулирования, подобную послевоенному “плану Маршалла”.

Меры по преодолению последствий экономического шока должны мобилизовать капитал в рамках европейского бюджета, национальные фонды и привлечь инвестиции частного сектора, сказал глава Евросовета.

Кризис уже оказал влияние на переговоры о бюджете ЕС на 2021–2027 годы, признал Мишель.

План Маршалла – программа помощи Европе после Второй мировой войны. Был разработан в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. Целью плана было восстановление разрушенной войной экономики, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности. В программе участвовали 17 европейских стран.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 26 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 480 тыс., из них 21 571 человек умер, около 116 тыс. выздоровели.