 

В США зафиксировано рекордное количество летальных случаев от COVID-19 за день

26.03.2020, 14:15, Новости дня

В США за последние сутки от коронавирусной инфекции умерло не менее 233 человек, сообщил телеканал CNN. 

С начала эпидемии это наибольшее количество летальных случаев в стране за один день. 

Всего в США зарегистрировано 65 273 случая инфицирования коронавирусом, 938 из них закончились летально. 

Наибольшее количество больных – более 30 тыс. – в штате Нью-Йорк.

13 марта президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение. Он сообщил, что для борьбы с распространением коронавируса выделят $50 млрд.

США находятся на третьем месте в мире (после Китая и Италии) по количеству заразившихся коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 26 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 480 тыс., из них 21 571 умер, более 115 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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