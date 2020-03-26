Бундестаг одобрил антикризисный пакет на €750 млрд. Мелким предприятиям выделят по €9–15 тыс. помощи

26.03.2020, 14:15, Новости дня

На заседании 25 марта немецкий Бундестаг принял пакет антикризисных мер в размере более €750 млрд для поддержки граждан и предприятий в условиях пандемии коронавируса, сообщила “Німецька хвиля”.

Крупным предприятиям планируют выдать кредиты на общую сумму €600 млрд.

Для помощи гражданам и небольшим фирмам предусмотрено €156 млрд, €50 млрд из них – мелким предприятием и самозанятым гражданам.

“Немецкая волна” назвала принятый пакет беспрецедентным. Германия впервые откажется от механизма, известного как “черный ноль”, при котором запланированные расходы финансируются не за счет новых кредитов, а исключительно посредством бюджетных доходов.

Пресс-служба Бундестага сообщила, что во время открытия заседания председатель парламента Вольфганг Шойбле призвал депутатов соблюдать условия карантина и держаться на расстоянии друг от друга: между ними было по два пустых кресла.

Кроме того, персонал Бундестага проводил дезинфекцию в зале во время перерывов.

Дезинфекция во время работы Бундестага. Фото: EPA

Необходимые для помощи бизнесу деньги Германия планирует взять в долг, разместив на фондовом рынке государственные облигации, сообщила “Немецкая волна”.

Телерадиокомпания отметила, что если во время финансового кризиса 2008 года Германия в первую очередь спасала банки, то в этот раз крупный пакет помощи будет направлен мелкому бизнесу. Из-за карантина в стране закрылось много предприятий, работающих в сфере услуг: магазины, отели, рестораны, салоны красоты, туристические и концертные агентства.

Согласно планам правительства, всем предприятиям, где в штате не более пяти человек, единоразово выплатят до €9 тыс. Предприятия, на которых не более 10 работников, получат до €15 тыс. Деньги, в первую очередь, должны быть направлены на оплату аренды помещений, взятого в лизинг оборудования и выплату кредитов. Помощь выделят в виде субсудий, но ее учтут при начислении налогов за 2020 год.

Для получения помощи фирмы и предприниматели должны будут доказать, что не испытывали экономических трудностей до эпидемии коронавируса. Правительство рассчитывает, что данным видом помощи воспользуются до 3 млн представителей малого бизнеса.

Ожидается, что Бундесрат, состоящий из членов земельных правительств, утвердит антикризисный пакет мер 27 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 26 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 480 тыс., из них 22 030 человек умерли, более 115 тыс. выздоровели.

По подсчетам телеканала CNN, из-за коронавируса на карантине находится треть населения планеты – около 2,5 млрд человек.

Компания Moodyʼs Analytics считает, что эпидемия коронавирусной инфекции может стать “черным лебедем” для мировой экономики и нанести больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов.