 

АвтоВАЗ может столкнуться с нехваткой запчастей через две недели

26.03.2020, 14:09, Разное

Накануне на площадках соцсетей появилась информация о том, что отечественная автомобилестроительная компания АвтоВАЗ, с 2016 года являющаяся консолидированной дочерней структурой французской Renault Group, может столкнуться с недостаточным количеством запчастей. Как утверждается, комплектующих хватит лишь на две недели.
Если запчасти закончатся, предприятию придётся остановить линию B0, а также перейти на сборку только базовой комплектации автомодели Lada Granta. Пока не идёт речь о прекращении производства кроссовера XRay, универсала Largus, хетчбека Renault Sandero и кросс-седана Renault Logan. Для того чтобы эти машины выходили с конвейера, всего необходимого будет достаточно до 13 апреля, отмечает интернет-портал «ГлобалМСК».

На сегодняшний день поставки запасных частей из европейских стран тормозятся распространением по планете коронавирусной инфекции и мерами, предпринимаемыми правительствами государств для недопущения ухудшения обстановки. На данный момент на предприятии накопилось множество недоукомплектованных автомобилей.

АвтоВАЗ ещё на прошлой неделе рассматривал возможность внедрения 4-дневной рабочей недели. Однако вопрос об этом ещё не решён окончательно.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Представлен ТОП-5 «умных» новинок от Xiaomi с AliExpress

19.03 / “Теперь я не только дрессировщик Шантика”: Муж Бородиной Курбан Омаров “оправдался” в Сети

26.03 / «Случился эпический облом»: Турист из России рассказал о ситуации с коронавирусом в Малайзии

20.03 / Названы три самых дорогих города в мире

25.03 / Археологи рассказали о том, как в Древнем Китае боролись с эпидемиями

19.02 / Тысяча квадратных метров в огне: в Нижегородской области произошел крупный пожар

05.02 / Опубликованы подробности смарт-часов Apple Watch 6

05.02 / Анастасия Костенко родила Дмитрию Тарасову вторую дочь

10.03 / Стала известна дата выхода песни Little Big для “Евровидения”

02.02 / Мнение: Напрасные войны: Работает ли модель Тилли на постсоветском пространстве? Часть I

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска