АвтоВАЗ может столкнуться с нехваткой запчастей через две недели

26.03.2020, 14:09, Разное

Накануне на площадках соцсетей появилась информация о том, что отечественная автомобилестроительная компания АвтоВАЗ, с 2016 года являющаяся консолидированной дочерней структурой французской Renault Group, может столкнуться с недостаточным количеством запчастей. Как утверждается, комплектующих хватит лишь на две недели.

Если запчасти закончатся, предприятию придётся остановить линию B0, а также перейти на сборку только базовой комплектации автомодели Lada Granta. Пока не идёт речь о прекращении производства кроссовера XRay, универсала Largus, хетчбека Renault Sandero и кросс-седана Renault Logan. Для того чтобы эти машины выходили с конвейера, всего необходимого будет достаточно до 13 апреля, отмечает интернет-портал «ГлобалМСК».

На сегодняшний день поставки запасных частей из европейских стран тормозятся распространением по планете коронавирусной инфекции и мерами, предпринимаемыми правительствами государств для недопущения ухудшения обстановки. На данный момент на предприятии накопилось множество недоукомплектованных автомобилей.

АвтоВАЗ ещё на прошлой неделе рассматривал возможность внедрения 4-дневной рабочей недели. Однако вопрос об этом ещё не решён окончательно.