 

В ВОЗ сочли замечательными меры РФ по коронавирусу

26.03.2020, 14:08, Новости дня

Применяемые Россией меры по коронавирусу замечательные, РФ находится «на шаг вперед» в борьбе с эпидемией, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

Вуйнович сообщила на пресс-конференции в Москве, что «меры, которые РФ применяет с первого дня, когда у ВОЗ появилось уведомление из Китая, что есть новый вирус, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс, и он расширяется», передает РИА «Новости».

По ее словам, рекомендации, которые ВОЗ дает всем странам мира по коронавирусу, и стратегия РФ по данному вопросу совпадают: «Россия практически опередила инфекцию своей подготовленностью. Это и эпиднадзор, и самоизоляция (…) РФ находится на шаг вперед перед эпидемией, надеемся, что нынешний уровень медленного роста заболеваемости коронавирусом будет сохраняться».

Она также заявила, что странами мира было бы полезно прислушаться к мерам по борьбе с коронавирусом, которые предложил президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам, передает ТАСС.

По словам Вуйнович, ВОЗ многие годы предупреждала о том, что борьба с масштабными заболеваниями должна вестись не только через медицину, но и в социально-экономической сфере, что и продемонстрировал российский лидер в своем обращении.

«Вчера это была абсолютная демонстрация такой политики», – сообщила она.

Председатель ВОЗ отметила, что «сразу доложила региональному директору Всемирной организации здравоохранения, генеральному директору».

«Они все удивлены», – сказала Вуйнович о реакции на выступление Путина. Она подчеркнула, что ВОЗ делает обзор всех практик и стратегий борьбы с распространением коронавируса в странах мира, изучая комплексные меры в различных областях.

Вуйнович заявила, что рада быть представителем ВОЗ в РФ и изучение российского опыта борьбы с коронавирусом поможет извлечь значительные уроки для будущего. По ее словам, в организации будет развернута масштабная работа в этом направлении.



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