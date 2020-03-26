Народный артист России Юрий Кукес скончался в возрасте 69 лет после тяжелой болезни

26.03.2020, 13:55, Разное

Народный артист России Юрий Кукес умер на 70-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Росгосцирка. Дата и место прощания станут известны позже.

Свои соболезнования выразил гендиректор Большого Московского цирка Эдгар Запашный. В интервью Пятому каналу он рассказал, что был с детства знаком с Кукесом. Дрессировщик назвал артиста великолепным иллюзионистом и замечательным человеком, который прошел сложный жизненный путь.

Напомним, Юрий Кукес окончил в 1970-м году цирковое училище. С 1981 года выступал с иллюзионным аттракционом вместе с Татьяной Кох. В последние годы артист возглавлял музей театра “Уголок дедушки Дурова”.