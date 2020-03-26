 

В Подмосковье пожар унес жизнь человека

26.03.2020, 13:55, Разное

В городе Егорьевск Московской области случился серьезный пожар. Огонь охватил коммунальную квартиру, где находился мужчина с двумя детьми.

По предварительной версии, пожар начался в комнате взрослого. В результате он погиб. Двое детей были доставлены в больницу с признаками отравления угарным газом.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Причины и обстоятельства возгорания устанавливают специалисты, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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