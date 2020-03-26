 

Правительству могут дать возможность вводить режим ЧС на всей территории России

26.03.2020, 13:53, Новости дня

Правительство внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий новые полномочия для кабмина во время ЧС и при возникновении угрозы заболевания, представляющего опасность для окружающих, в том числе право вводить режим ЧС на всей территории страны, следует из базы данных нижней палаты парламента.

«Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» разработан с целью урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV… В частности, предлагается установить право правительства Российской Федерации в случае угрозы возникновения или при возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», – передает РИА «Новости» текст пояснительной записки.

Так, законопроектом предлагается наделить правительство правом вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Согласно проекту закона, правительство «принимает решение о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайной ситуации федерального или межрегионального характера; устанавливает обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».

Кроме того, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, наделяющий кабмин правом ограничивать торговлю медицинскими изделиями на срок до 90 дней в случае чрезвычайной ситуации или угрозы распространения заболевания.

«В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство РФ вправе принять решение об установлении ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями, включенными в определяемый правительством РФ перечень, на срок, не превышающий 90 календарных дней со дня принятия указанного решения», – передает ТАСС текст законопроекта.

Президент Владимир Путин 25 марта выступил на тему ситуации с китайским коронавирусом в РФ и заявил, что в стране удается сдержать широкое и стремительное распространение болезни. Он также объявил, что следующая неделя для россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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