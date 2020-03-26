В интернете появилось видео с военной колонной России в Италии

26.03.2020, 13:53, Разное

На просторах интернета появилось видео с кадрами передвижения военной колонны из России, направлению в Италию для борьбы с пандемией коронавируса. Напомним, что несколько дней назад было принято решение об отправке на апеннинский полуостров группы военных экспертов и врачей, а также нужного медицинского оборудования.

Российская военная техника была запечатлена в Риме: скорее всего, колонна в тот момент находилась почти в центре города, из-за чего и привлекла внимание местных жителей, пишет издание «ПолитЭксперт». Впрочем, конечным пунктом транспорта является регион Ломбардия – именно он и стал эпицентром распространения заболевания в стране. На сегодняшний день здесь зарегистрировано наибольшее количество заражений коронавирусом.

По состоянию на 26 марта Италия занимает второе место по количеству зараженных, отставая лишь от Китая, где, впрочем, новые случаи фиксируются гораздо реже. Кроме того, страна является лидером по количеству летальных исходов, вызванных COVID-19 – около 7,5 тысяч.