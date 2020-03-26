Путин назвал две беды РФ на данный момент

26.03.2020, 13:53, Новости дня

Президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями заявил, что в данный момент страна столкнулась с двумя бедами – обрушением цен на нефть и коронавирусом, сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что Путин сообщил – в стране на данный момент «две проблемы: фактически обрушился рынок нефти, а за ним и рынок других энергоресурсов, и вирус еще этот прилетел», передает Lenta.ru.

Оценивать текущую обстановку он не стал, назвав предпринимателей грамотными и сославшись на то, что они сами «смотрят интернет и читают федеральные СМИ».

Ранее в Кремле выразили надежду на лучший вариант развития ситуации по коронавирусу.

Напомним, Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей на фоне ситуации с коронавирусом.

Между тем число заразившихся в России выросло до 840 человек. В Москве решено остановить работу парков и мест общепита, в правительстве решили ввести штрафы для тех, кто отказывается соблюдать карантин.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.