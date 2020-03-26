 

Путин: Коронавирус в России можно побороть быстрее, чем через 3 месяца

26.03.2020, 13:53, Разное

Владимир Путин сделал заявление: РФ может побороть коронавирус за 3 месяца. Возможно, даже и раньше.
На сегодня в стране более 840 человек инфицированы коронавирусом. Известно, что на данный момент введен недельный выходной, чтобы снизить темпы распространения вируса. Также с завтрашнего дня российская граница для чартерных и регулярных рейсов будет закрыта, а всех прибывших из стран, где очаги распространения коронавируса, будут проверять прямо в аэропортах, они будут сдавать анализы.



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