Названы сроки возвращения в строй АПЛ «Вепрь»

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26.03.2020, 13:53, Новости дня

Послеремонтные испытания атомной подводной лодки проекта 971 «Вепрь» завершены, сообщил официальный представитель ВМФ Игорь Дыгало.

«Главкому ВМФ РФ Николаю Евменову доложено о завершении морского этапа испытаний атомной подводной лодки «Вепрь» проекта 971 после выполнения ремонта на судоремонтном заводе «Нерпа». Подводная лодка возвратится в состав подводных сил Северного флота в апреле», – передает ТАСС слова Дыгало.

В ходе испытаний в полигонах Баренцева моря были проверены все системы и бортовое оборудование подводной лодки.

«На подводной лодке выполнен большой объем работ по восстановлению технической готовности бортовых систем и механизмов», – добавил представитель флота.

Напомним, 19 марта сообщалось, что АПЛ проекта 971 Северного флота «Вепрь» проходит заводские ходовые испытания после ремонта и модернизации



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