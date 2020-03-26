«Люди бросятся снимать наличку»

26.03.2020, 13:50, Разное

Зачем ЦБ рекомендовал ограничить выдачу денег из банкоматов и стоит ли бежать за «кэшем»: объясняют эксперты.

ЦБ рекомендовал банкам ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах для профилактики распространения COVID-19. Информация об этом появилась на сайте Банка России.

«Конструкция таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке», — объясняет Центробанк причину рекомендации.

На данный момент нет зафиксированных случаев заражения коронавирусом через банкноты. Также нет данных, исходя из которых можно решить, что наличные деньги представляют собой большую опасность, чем любые другие предметы. Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич в разговоре с ТАСС заявил, что ВОЗ никогда не говорила о возможности передачи COVID-19 через банкноты.

«Новая» спросила у экспертов, с чем связана рекомендация Центробанка и к каким последствиям может привести ограничение в выдаче наличных денег.

Денис Порывайстарший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка:

Похожая ситуация была и в США, где некоторые банки ограничили выдачу налички. Сложно сказать, является ли коронавирус причиной для такого решения или же это делается, чтобы предотвратить bank run (набеги вкладчиков — Н.Г.). Пока такой проблемы в РФ не наблюдается, народ не бежит снимать деньги. Поэтому можно предположить, что это действительно из-за коронавируса, т.к. купюры могут быть инфицированы и [могут быть] средством передачи вируса.

[Такое решение нужно], чтобы люди больше пользовались бесконтактной системой оплаты платежей, карточками. Конечно, это может спровоцировать ситуацию, когда некоторые, понимая, что будут ограничения на выдачу, побегут снимать деньги и запасаться кэшем. Можно было не запрещать, а, например, просто рекомендовать не пользоваться наличными деньгами. Разъяснить, что это источник инфекции.

Принудительное ограничение без объяснений — это мера, которая вызывает отторжение, людям захочется пойти и снять все деньги.

В банковском секторе пока нет кризисных явлений, но они могут наступить. Однако, судя по Европе, США, где коронавирус уже нахлынул, коллапса банков нет, все работает. Нет оснований полагать, что, даже если у нас будет введен всеобщий карантин, то банки лягут, перестанут обслуживать клиентов и проводить операции. Поэтому людям не надо бежать снимать весь свой кэш и где-то дома его прятать, нужно только изолироваться и следить за своим здоровьем.

Сергей Хестановсоветник по макроэкономике гендиректора «Открытие Брокер»

Эпидемия коронавируса в Китае длится довольно давно, и пока ни одного прецедента заражения через наличные не зарегистрировано. Поэтому, с точки зрения эпидемиологии, такое решение выглядит довольно надуманным.

С другой стороны, ЦБ и Федеральная налоговая служба много лет продвигают идею увеличения безналичных расчетов. Понятно, почему: безналичные расчеты очень удобно автоматически контролировать, в том числе и в фискальных целях. То есть, если человек все оплачивает в безналичном порядке, то на него собирается очень большая статистика, которую удобно обрабатывать автоматически. И опыт нашей ФНС в использовании этого метода достаточно серьезный.

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Мне кажется, что это решение преследует две цели. Первая, декларативная, это борьба с коронавирусом. А неафишируемая вторая цель — фискальная. Основную подоплеку в этом решении играет именно вторая цель.

Каких-либо существенных последствий для жителей эта мера, скорее всего, не вызовет. Дело в том, что большинство банкоматов, которые имеют функцию приема денег, можно перепрограммировать, чтобы на время действия этого распоряжения они перестали деньги принимать. Это увеличит нагрузку на инкассаторскую службу, потому что сейчас сколько денег банкомат выдает, примерно столько он и принимает. Инкассаторы раньше либо восполняли недостаток, либо изымали избыток денег.

Сейчас же, если придется деньги завозить из отделений банков, это будет стоить немного дороже.

Возможно, банки немного поднимут тарифы, но в любом случае это вряд ли вызовет какие-то потрясения, потому что до недавнего времени банкоматы в принципе не имели функции приема денег, и никто от этого не страдал.

Если говорить про общее состояние банков, то сейчас мы не можем назвать ни один крупный банк, который испытывал бы серьезные проблемы. Другой вопрос, что это никак не отменяет возможность введения ограничений со стороны государства. Но без веских причин государство, скорее всего, не будет этого делать, т.к. любые ограничения вызывают большое недовольство. Мне кажется, что в пределах системы страхования вкладов (до 1,4 млн рублей на одном счете — Н.Г.) беспокоиться не о чем. За его пределами есть свои нюансы, но обычно люди, у которых большой счет, в советах не нуждаются.

Игорь Николаевдиректор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты»

Я верю, что ЦБ принял такое решение из-за коронавируса, потому что, как говорят инфекционисты, на бумаге, на банкнотах вирус способен сохраняться в течение 3-4 дней. Наличка проходит через большое количество рук, и нет никаких гарантий, что ей не пользовались зараженные люди. При сотнях тысяч зараженных в мире, кто и как заразился точно, мы не можем сказать.

Другое дело, что достаточно было ограничиваться только тем, чтобы проводить обеззараживание банками валюты. Она у нас инкассируется, и значительный ее объем проходит через банки, то есть технические возможности для этого есть. На мой взгляд, пока не было такой необходимости в том, чтобы ограничивать выдачу наличной валюты.

После таких сообщений люди бросятся к банкоматам и начнут снимать всю наличку. Так мы еще получим и здесь совершенно ненужный и неоправданный ажиотаж.

Наш исторический опыт говорит о том, что даже в самые сложные периоды в российских банках все относительно хорошо. В 1990-х все падало, а в банковской сфере — росло. Но то, что в банках все хорошо, это не значит, что у людей не будет проблем. Поэтому небольшой запас наличности лучше иметь. Ну, а разговоры про большие запасы для большинства россиян не актуальны, потому что у них и так денег нет, они живут от зарплаты до зарплаты.

Фариза Дударова

корреспондентка