ФСБ задержала участвовавшего в бою в Аргунском ущелье боевика

26.03.2020, 13:48, Новости дня

Во Владимирской области задержан боевик, 20 лет назад участвовавший в бою у высоты 776 в Чечне, где погибли 84 псковских десантника, сообщили в ФСБ.

«Майрбек Башаев задержан во Владимирской области и доставлен в орган предварительного следствия для проведения следственных действий по статьям 209 «Бандитизм», 279 «Вооруженный мятеж» и 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» УК РФ и избрания меры пресечения – заключение под стражу», – сообщили в спецслужбе, передает РИА «Новости».

Собраны неопровержимые доказательства участия в преступлении Башаева, уроженца Чечни 1983 года рождения.

6-я парашютно-десантная рота 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье вступила в неравный бой, героически сдерживая натиск свыше двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шестерым. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно, 68 – награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

Президент Владимир Путин установил ежемесячную выплату в 65,6 тыс. рублей военным и семьям геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье.