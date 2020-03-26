 

Путин: Чем жестче будут меры от коронавируса, тем меньше они продлятся

26.03.2020, 13:48, Новости дня

Президент Владимир Путин на встрече с бизнес-сообществом отметил, что чем эффективнее и жестче будут принимаемые для борьбы с коронавирусом меры, тем меньше по времени они продлятся.

«Это вынужденные меры, временные и вынужденные. Но они тем короче будут, чем они будут эффективнее и, честно говоря, жестче. И тогда этот период сократится», – передает его слова РИА «Новости».

Путин добавил, что ситуация с коронавирусом в РФ точно изменится к лучшему, но есть вопрос в сроках, передает ТАСС.

«Когда ситуация изменится, а она точно изменится к лучшему, это сто процентов, вопрос конечно в сроках, в эффективности нашей совместной работы, но она точно изменится к лучшему. И все те люди, которые пользуются бесплатно вашим контентом, вашими новинками, останутся в качестве ваших клиентов», – сказал Путин, комментируя выступление одного из предпринимателей, который создал онлайн-платформу для дистанционного доступа к контенту.

Накануне Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей на фоне ситуации с распространением коронавируса. В Кремле выразили надежду на улучшение развития ситуации.

Число заразившихся в РФ выросло до 840 человек, зарегистрировано два летальных случаях.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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