 

Путин не исключил господдержки бизнеса по доставке еды

26.03.2020, 13:48, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что государство может поддержать доставку еды на дом россиянам, но все необходимо подсчитать.

В ходе встречи президента с предпринимателями один из участников предложил выделить субсидии 50 на 50 заказов онлайн-доставки для среднего и малого бизнеса, передает РИА «Новости».

«Когда вы сказали 50 на 50 – вообще идея хорошая, безусловно, заслуживает изучения и поддержки. Надо просто посчитать, сколько на сколько. У тех же рестораторов все садится, а у вас, наоборот, при увеличении объема вашей работы, по сути увеличении рынка, количество доставки увеличивается, значит, вы можете снижать свои ставки. Поэтому надо просто это посчитать», – отметил Путин.

Он добавил, что поддержка государства в этом случае возможна и может быть востребована.

Напомним, Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей на фоне ситуации с коронавирусом.

Между тем число заразившихся в РФ выросло до 840 человек. В Москве решено остановить работу парков и мест общепита, в правительстве решили ввести штрафы для тех, кто отказывается соблюдать карантин.



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