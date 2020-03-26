Военнослужащие НАТО в Литве заразились коронавирусом

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26.03.2020, 13:45, Новости дня

Двадцать военнослужащих НАТО, дислоцированных в Литве, заразились коронавирусом, что подтверждено тестами, сообщил в среду представитель многонационального батальона.

Капитан Эверт-Ян Данилс из Нидерландов подтвердил, что двое инфицированных голландских солдат были отправлены на родину для лечения, но отказался сообщить гражданство других заболевших военнослужащих.

«На данный момент таких случаев 20 в общей сложности», – сообщил он, не вдаваясь в детали.

Три года назад НАТО развернуло четыре многонациональных батальона в Литве, Латвии, Эстонии и Польше численностью около тысячи военнослужащих, чтобы укрепить оборону на восточном фланге, после того как Россия аннексировала украинский Крым в 2014 году.

В своем заявлении батальон отметил, что он продолжает выполнять свою миссию, «проводя сокращенные тренировки» для поддержания боеготовности.



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