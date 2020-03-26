Узбекистан закрыл на карантин Наманган и Андижан

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26.03.2020, 13:45, Новости дня

Узбекистан закрыл въезд и выезд из городов Наманган и Андижан, чтобы помешать распространению коронавируса.

Об этом сообщили в четверг муниципальные власти обоих городов.

Ранее Узбекистан уже закрыл на карантин столицу Ташкент.

Всего в стране зарегистрировано 65 случаев заболевания, в том числе в густонаселенной Ферганской долине, где расположены Наманган и Андижан.



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