Узбекистан закрыл на карантин Наманган и Андижан

26.03.2020, 13:45, Новости дня

Узбекистан закрыл въезд и выезд из городов Наманган и Андижан, чтобы помешать распространению коронавируса.

Об этом сообщили в четверг муниципальные власти обоих городов.

Ранее Узбекистан уже закрыл на карантин столицу Ташкент.

Всего в стране зарегистрировано 65 случаев заболевания, в том числе в густонаселенной Ферганской долине, где расположены Наманган и Андижан.