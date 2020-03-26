Ксения Собчак прокомментировала состояние мамы Людмилы Нарусовой: “Пока диагноз – пневмония”

26.03.2020, 13:42, Разное

В ночь со среды на четверг ряд СМИ сообщил о госпитализации 68-летней мамы Ксении Собчак Людмилы Нарусовой с повышенной температурой и предварительным диагнозом “коронавирус”. Других подробностей, кроме того, что Нарусову отвезли в ту самую больницу в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с этим заболеванием и подозрением на него, не было.

Ранним утром об отрицательном результате тестирования на коронавирус сообщил в разговоре с ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Также глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко рассказал изданию, что ранее Нарусова приняла решение о самоизоляции, так как контактировала с людьми, недавно вернувшимися из-за границы, и не посетила пленарное заседание комитета по законодательству, членом которого является.

Но чуть позже ситуация прояснилась. Около 11 утра дочь Людмилы Нарусовой Ксения Собчак официально прокомментировала состояние мамы в своем телеграм-канале “Кровавая барыня”:

Моя мама сейчас в Комуннарке. Вчера поднялась температура. Пока диагноз – вирусная пневмония. Ждем результатов анализов. Пока их не получили( Так как я постоянно работаю на тв, езжу по инфекционкам, с мамой мы не контактировали уже 2 недели, она была в санатории под Москвой, приехала и позвонила мне с просьбой вызвать скорую. Такие дела(

А спустя полчаса телеведущая добавила, что диагноз “коронавирус” не подтвердился:

Результат теста отрицательный. Диагноз – пневмония. Уфффф. Берегите своих родителей! Не выпускайте их никуда! Я вот вела столько бесед, но сложно активному человеку объяснить, что надо одному посидеть дома и без Платона! Столько обид было эти недели на меня, что не видимся(

Людмила Нарусова и Ксения Собчак

Напомним, в минувший вторник, 24 марта, президент России Владимир Путин в защитном костюме посетил инфекционную больницу, расположенную в Коммунарке, одном из отдаленных районов Новой Москвы. Там последние пару недель проходят лечение пациенты с диагнозом “коронавирус”, а также проводят время на карантине те, кто недавно вернулся из-за границы.