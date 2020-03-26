На приграничных пунктах Узбекистана застряли сотни человек – их не пускают в страну из-за нехватки карантинных зон

26.03.2020, 13:40, Новости дня

25 марта на узбекско-казахской границе скопилось более 500, а на узбекско-кыргызской границе – свыше 150 узбекистанцев. По информации источников узбекской службы Радио Свобода, их не пускают на территорию Узбекистана из-за нехватки карантинных зон.

35-летний житель Нукуса Пулат – один из тех, кто не смог перейти узбекско-казахскую границу через пост “Тажен” в Мангистауской области Казахстана.

Он рассказал, что после безуспешных попыток перейти границу был вынужден вернуться в Атырау. “Я проработал в Атырау три месяца. После захотел вернуться домой. 23 марта отправился на пост “Тажен”. Там стояли 400 человек. Это были люди, находившиеся на заработках в Казахстане, и те, кто возвращался из России через Казахстан. Но никого через границу не пропустили. Граница полностью закрыта. Я простоял там некоторое время, а после решил вернуться в Атырау. Другие мои знакомые тоже вернулись обратно на такси. Но многие остались там, они ждут открытия границы”, – рассказал Пулат.

Пост “Жибек жолы” на узбекско-казахской границе также закрыт из-за пандемии коронавируса. На кадрах, сделанных на таможне, видно, как люди в ожидании лежат на асфальте возле поста. “Вечером 24 марта Узбекистан пропустил через границу стариков и женщин с маленькими детьми. Ну а мы до сих пор не можем пройти через границу”, – рассказал очевидец.

Председатель общества узбеков Казахстана “Дустлик” Икрам Хашимжанов сообщил, что лично ездил на КПП на границе Узбекистана и Казахстана.

“С 23 марта Узбекистан закрыл границу. Поэтому там произошло большое скопление людей. Однако узбекские власти уже начали пропускать через границу по несколько человек. Причина в том, что внутри страны готовят места для карантина. Ведь им тоже нелегко сразу подготовить карантинные места для такого большого количества людей. 23 марта Узбекистан пропустил через границу 629 человек. 24 марта границу пересекли около 800 человек. Все эти люди были отправлены на карантин. Сегодня на границе своей очереди ждут около 500 узбекистанцев”, – отметил Хашимжанов.

Скопление большого количества людей наблюдается и на КПП “Достук” на кыргызско-узбекской границе в Ошской области Кыргызстана.

Очевидцы жалуются: “Мы стоим на КПП “Достук”. Не можем попасть в Узбекистан. Здесь стоят около 300 человек. Среди нас люди, которые приехали на границу вчера. Люди сидят под дождем”.

Как сообщает корреспондент Радио Озодлик с места событий, граждане Узбекистана ждут на кыргызско-узбекской границе уже вторые сутки. Накануне после переговоров с властями Узбекистана Кыргызстан пропустил через границу 320 человек, на КПП остались еще 150.

С 16 марта Узбекистан из-за распространения коронавируса COVID-19 закрыл авиа- и автодорожное сообщение с другими странами. С этого дня власти запретили своим гражданам покидать страну и закрыли въезд для иностранцев. Кроме того, власти Узбекистана организовали чартерные авиарейсы для эвакуации своих граждан из-за рубежа. По прибытии в страну их отправляют на 14-дневный карантин в специально отведенные зоны.