Перекупщики начали скупать лекарства от ВИЧ для продажи пациентам с коронавирусом

26.03.2020, 13:30, Новости дня

Перекупщики в РФ начали активно скупать препараты от ВИЧ, рекомендуемые для лечения пациентов с коронавирусом, пишут СМИ.

Перекупщики активно скупают лопинавир и ритонавир, передает Ura.ru со ссылкой на ВИЧ-активистов. Эти препараты предписано назначать пациентам, переносящим коронавирус в легкой форме, находясь дома.

При этом эффективность этих препаратов против COVID-19 не доказана, но именно их указал в своих рекомендациях Мосгорздрав.

В РФ оба лекарства продаются как одна таблетка под названиями «Калетра» и «Калидавир», они являются одними из самых массовых лекарств в РФ против ВИЧ-инфекции.

«В последние дни резко активизировались скупщики лекарств: пишут, звонят, спрашивают, нет ли калетры. Калетры действительно много на руках у пациентов, которые меняли этот препарат на более современные. Те, у кого дома есть ее запасы, с удовольствием расстанутся с ними», – рассказал один из екатеринбургских ВИЧ-активистов.

Он отметил, что множество этих лекарств, включая те, у которых истекает срок годности, есть в центрах СПИДа.

При этом в свободной продаже калетры и калидавира почти нет, поскольку в РФ пациенты с ВИЧ получают их бесплатно через центры СПИДа. Раньше препараты можно было найти за 7-10 тыс. рублей в аптеках, но сегодня найти их через сервис поиска лекарства в аптеках в Екатеринбурге уже невозможно, отмечает активист.

«Перекупщиков в стране много, они были всегда, мы знаем истории, когда врачи центров СПИДа напрямую продавали им препараты, поступающие по госпрограмме по борьбе с ВИЧ-инфекцией. Сегодняшняя ситуация была предсказуема», – отметил руководитель отдела мониторинга «Коалиции по готовности к лечению» (ITPCru) Алексей Михайлов.

В Свердловской области на антиретровирусном лечении находятся более 40 тыс. человек, из них порядка 7 тыс. используют лечение, в которое входит «калетра», сообщила пресс-секретарь Свердловского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Ксения Гоголева

«Каждый ВИЧ-позитивный пациент обеспечивается им бесплатно. Выдача препаратов сохраняется в полном объеме даже в нынешних условиях», – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в РФ одобрили создание совместного предприятия (СП) с группой компаний «ХимРар» для производства лекарственного препарата «Фавипиравир». Препарат продемонстрировал позитивные результаты при лечении пациентов с коронавирусом.