Погребинский: Коронавирус может изменить тон отношений РФ и Украины

26.03.2020, 13:30, Новости дня

«Ситуация с коронавирусом может резко ухудшиться. Тогда возможно изменение тона российско-украинских отношений и обращение за помощью к Москве», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя идею депутата Верховной рады Вадима Рабиновича обратиться за помощью к РФ в борьбе с коронавирусом.

«Пока Украина, не бай бог, не войдет в режим Италии, представить себе обращение Зеленского за помощью к Путину невозможно, – сказал Михаил Погребинский. – Что касается контактов на нижнем уровне, то они возможны. Несмотря на объявление РФ «страной-агрессором», Украина покупает уголь, проводит через свою территорию российские газ и нефть. Поэтому я вполне допускаю, что какие-то непубличные контракты могут быть заключены».

При этом собеседник допустил возможность другого развития событий. По его словам, на следующей неделе ситуация на Украине может резко ухудшиться. «В этом случае возможно изменение самого тона российско-украинских отношений. Возможным станет и обращение за помощью к Москве, а также прекращение военных действий на Донбассе. Я такое допускаю в случае форс-мажора», – отметил Погребинский.

Также, по словам эксперта, «было бы хорошо, если бы из Москвы прозвучало предложение помочь Украине в случае соответствующей просьбы Киева». Это, по мнению Погребинского, упростило бы команде Зеленского принять необходимое решение.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украине следует просить помощи у РФ в борьбе с коронавирусом.

«Надо обращаться к тем, кто может нам помочь. Я думаю, что сегодня надо извиниться перед коммунистическим Китаем за нашу декоммунизацию. Я думаю, что надо обратиться к РФ за помощью – ничего постыдного здесь нет: когда речь идет о жизни людей, это надо делать», –сказал Рабинович.

Власти Украины ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса.

По официальным данным, общее число умерших от коронавируса в мире превысило 20 тыс. человек, этот показатель удвоился с 20 марта.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.