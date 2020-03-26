 

Экс-возлюбленная рэпера Тимати Алёна Шишкова рассказала, как пережить измену

26.03.2020, 13:30, Разное

Отечественная модель, экс-возлюбленная рэпера Тимати Алёна Шишкова в режиме Stories аккаунта Instagram ответила на некоторые вопросы подписчиков. Знаменитость дала совет относительно того, как пережить измену.
Роман между Тимати и Алёной Шишковой длился почти три года, но несмотря на рождение совместной дочери Алисы пара рассталась, сумев при этом сохранить дружеские отношения. О причине окончания романа экс-возлюбленные не рассказывают, однако, по неподтверждённым данным, это могло произойти из-за появившейся в жизни рэпера другой женщины. В ходе недавнего общения с фолловерами в соцсети Шишкова обсудила тему измены. Переживать данную ситуацию можно по-разному и всё зависит от поведения изменившего человека. Некоторые могут признать свою ошибку, осознать и добиться от партнёра прощения. Другие же не видят собственной вины, оскорбляют избранника и уходят. Именно второй случай, по мнению модели, пережить сложнее, и только время всё расставит по местам. Человек может корить себя, «съедая изнутри» и постоянно возвращаясь к прошлому, либо забыть об измене и идти вперед, «к счастливому новому будущему».


Тимати вскоре после расставания с Алёной Шишковой начал появляться на публике с новой возлюбленной, моделью Анастасией Решетовой. Осенью минувшего года у пары родился сын Ратмир, однако и о дочери от предыдущих отношений с Шишковой рэпер не забывает, много времени уделяя её воспитанию, информирует «Teleprogramma».



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