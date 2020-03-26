 

В Казахстане предотвратили теракт

26.03.2020, 13:30, Новости дня

В Нур-Султане задержали подозреваемого в подготовке теракта, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«25 марта Комитетом национальной безопасности по результатам оперативно-розыскных мероприятий в городе Нур-Султане задержан последователь деструктивного религиозного течения. Он подозревается в подготовке на территории столицы теракта под воздействием идеологии международной террористической организации «ДАИШ» (Исламское государство, запрещено в РФ – прим. ВЗГЛЯД), которая запрещена в Казахстане», – сообщили в КНБ, передает ТАСС.

Напомним, в субботу под Уфой был ликвидирован боевик, который на требование сложить оружие открыл огонь. Его нейтрализовали в ходе перестрелки. У него был пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Он был связан с террористической организацией ИГ.

Позже было опубликовано видео с места ликвидации боевика.



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