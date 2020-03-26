Инсайдер рассекретил подробные характеристики OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

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26.03.2020, 13:30, Разное

В распоряжении известного инсайдера Ишана Агарвала появились подробные сведения о перспективных флагманах OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Благодаря этому, специалисты уже сейчас сравнили девайсы и рассказали о их различиях.
Единственное сходство телефонов заключается в аппаратной основе – в них будет установлена Qualcomm Snapdragon 865. Количество оперативной памяти составит 8 или 12 Гб (для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro соответственно), постоянной – 128 и 256 Гб. Фронтальная камера получит датчик на 16 Мп. Диагональ дисплея также будет разниться – 6,78 дюймов против 6,55 дюйма у стандартной модели. Кроме того, старшая модель имеет четыре датчика на 48+48+8+5 Мп, а OnePlus 8 – лишь три.

Емкость батареи будет выше у OnePlus 8 Pro – 4,51 тысячи мАч против 4,3 тысяч мАч. Помимо этого, более флагманский девайс оснащен функцией беспроводной зарядки на 30 Вт и обратной беспроводной зарядкой на 3 Вт. Старшая модель получила и защиту от воды и пыли по стандартам IP68, подытожил инсайдер.



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