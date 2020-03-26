 

Автоновости: Стартовали продажи Hyundai Venue с двигателем от Kia Seltos

26.03.2020, 13:15, Новости дня

Южнокорейская компания Hyundai сообщила о начале продаж компактного паркетника Hyundai Venue, который имеет улучшенные моторы.

В частности, теперь приобрести кроссовер можно с дизельным агрегатом, который ранее уже неоднократно использовался на увеличенной модели Kia Seltos. В настоящее время южнокорейская новинка продается исключительно в США, Индии и Корее. Новинка пользуется достаточно высоким спросом, тогда как остальные конкуренты неспособны преодолеть увеличивающийся интерес к Hyundai Venue.

На индийском рынке стоимость автомобиля составляет 620 тысяч рублей в пересчете на местную валюту. До настоящего времени модель была доступна с 1,0-; 1,2- и 1,4-литровыми моторами с мощностью до 120 л.с. Пока цена на новый экземпляр остается неизвестной.



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