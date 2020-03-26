 

Apple может отложить выпуск нового iPhone из-за коронавируса

26.03.2020, 13:15, Новости дня

Американский гигант Apple может перенести сроки выхода на рынок нового смартфона iPhone 5G.

Причина данной меры состоит в текущей сложной обстановке из-за эпидемии коронавируса. Таким образом, появление на рынке устройства существенно усложняется из-за последствий во многих странах, где аппарат мог бы пользоваться высоким спросом. Именно по этой причине представляется разумным перенести продажи iPhone 5G на более поздний срок.

Подобные меры вводятся и многими другими компаниями, которые вынуждены откладывать выпуск своей техники в продажу. Также следует отметить, что нестабильная ситуация может и в дальнейшем снова отразиться на очередном переносе сроков, тогда как пока точных дат никем не озвучивается.



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