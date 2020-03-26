 

В Сети показали снимки игрового смартфона Legion от Lenovo

26.03.2020, 13:15, Новости дня

Пользователям стали доступные некоторые характеристики нового неанонсированного смартфона под названием Lenovo Legion.

Известно, что аппарат получит крупный дисплей, на котором не стали применять вырезы и отверстия для передней камеры. Решить вопрос с внедрением фронтального модуля удалось при помощи специального выдвигаемого механизма. Частота обновления кадров дисплея Lenovo Legion равна 144 Ггц.

Также инсайдеры указали, что новый смартфон получит топовый восьмиядерный чип Snapdragon 865, поддерживающий работу в сетях пятого поколения. Емкость аккумулятора игрового гаджета составит 5050 мАч. Основная камера получит три модуля, однако информации по ним до сих пор нет, и данные будут озвучены несколько позже.



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