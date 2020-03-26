Исследование не подтвердило эффективность обещающего лекарства от COVID-19

26.03.2020, 13:10, Новости дня

Небольшое исследование, проведенное в Китае, не подтверждает эффективность гидроксихлорохина при COVID-19.

Хлорохин и гидроксихлорохин – препараты, которые применяют для лечения и профилактики малярии. Предположения о том, что эти средства могут помочь в борьбе с новым коронавирусом, появились после разрозненных сообщений об их применении.

Ажиотаж вокруг этих препаратов начался после заявления президента США Дональда Трампа о том, что на них возлагается большая надежда. Несколько дней назад СМИ писали о смерти мужчины, который принял таблетки с хлорохином, которые не предназначались для людей. Сообщается, что многие люди стараются запасаться этим препаратом.

Новая научная работа была проведена в Китае, ее опубликовали в Journal of Zhejiang University. В ней приняли участие 30 госпитализированных пациентов с диагнозом COVID-19. Половина из них получала лечение гидроксихлорохином в течение пяти дней, вторая половина – стандартное лечение.

Врачи регулярно проводили обследование пациентов на новый коронавирус: для этого в мазках из носоглотки определяли РНК возбудителя. Считается, что активный период заболевания заканчивается, когда вирус перестает выделяться.

У большинства участников исследования из обеих групп к седьмому дню вирус не обнаруживался. Ученые сообщают, что им не удалось обнаружить существенных преимуществ в группе гидроксихлорохина. У участников обеих групп симптомы сохранялись в течение примерно одинакового времени.

По всей видимости, это первое качественное исследование этого препарата при COVID-19: рандомизированное и контролируемое. Его важное ограничение – небольшое количество участников. Поэтому оно не ставит точки в исследовании противомалярийных препаратов при COVID-19.

На днях ВОЗ начала крупное международное исследование, в котором будут проверены несколько препаратов и их комбинаций для борьбы с COVID-19. Хлорохин и гидроксихлорохин – среди лекарств, которые планируется изучить.