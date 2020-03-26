«Случился эпический облом»: Турист из России рассказал о ситуации с коронавирусом в Малайзии

26.03.2020, 13:09, Разное

Правительство многих стран мира в связи с пандемией коронавируса принимает решительные меры, вводится карантин, режимы ЧП и ЧС. Турист из России, не смогший своевременно вернуться на родину, пояснил о ситуации, происходящей в Малайзии.

Россиянин, представившийся Игорем, в кадрах ролика рассказывает о долго планированном путешествии, в итоге завершившемся «эпическим обломом». Вместе с супругой от вылетел из РФ ещё в середине января, когда о коронавирусе было известно лишь как о вспышке в Китае. За время переезда из страны в страну туристы начали ощущать изменение ситуации и усиление проверок в гостиницах. В результате сейчас путешественник с женой находится в Куала-Лумпур и пока не может вернуться в Россию, так как даже с авиабилетами наблюдаются проблемы.

В кадрах ролика россиянин показывает практически пустые улицы малазийской столицы. Общественный транспорт продолжает ходить, однако чаще всего он полупустой. В супермаркетах дефицита с товарами не наблюдается, а население в целом не проявляет панических настроений, ожидая окончания карантина из-за коронавируса, продлённого властями Малайзии до 14 апреля, пишет «Live24».