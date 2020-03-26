Беременная Анастасия Шубская опубликовала архивное фото отдыха в Мексике

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26.03.2020, 13:09, Разное

Беременная жена Александра Овечкина Анастасия Шубская разместила в Instagram фото январского отдыха в Мексике. Сейчас супруги дома соблюдают все предписания врачей.
В конце февраля стало известно, что Овечкины ожидают прибавления в семействе. Пара не скрывает пол второго ребенка. Во время большого праздника в честь радостного события, они рассказали, что у их полуторагодовалого сына Сережи появится младший брат. Семья проживает в США, где в настоящее время быстрыми темпами распространяется вирус SARS-CoV-2. По мнению американского астролога Анжелы Перл, страна понесет большие потери в результате пандемии COVID-19. Шубская пояснила о том, что они сделали запас продуктов и намерены не покидать пределы дома.

Снимок, где супруги обнимаются на пляже, вызвал вполне обоснованную тревогу поклонников. Дочь Веры Глаголевой поспешила успокоить подписчиков, сообщив, что отдыхали они в Мексике еще в январе. Безлюдное побережье немного умерило возмущение, хотя некоторые остались при своём мнении, считая, что «смелые и красивые» напрасно подвергают свою жизнь реальной опасности.



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