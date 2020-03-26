Третий бой боксеров Уайлдера и Фьюри пройдет 3 октября

26.03.2020, 12:57, Новости дня

Третий бой американского боксера Деонтея Уайлдера и британца Тайсона Фьюри пройдет 3 октября, пишет издание The Athletic.

По данным источника, поединок пройдет в Лас-Вегасе, США, конкретное место проведения пока неизвестно.

Уайлдер и Фьюри договорились о финансовой составляющей поединка. Американец получит 40% доходов, а Фьюри – 60%.

Ранее сообщалось, что бой Уайлдер – Фьюри может состояться 18 июля. The Athletic отмечает, что поединок не перенесен из-за коронавируса, а изначально был запланирован на 3 октября.

Тайсон Фьюри известен, прежде всего, тем, что 29 ноября 2015 года решением судей победил украинского супертяжеловеса Владимира Кличко и получил чемпионские пояса WBO, IBF, IBO, WBA и The Ring. В том же году Фьюри лишился пояса IBF, отказавшись проводить обязательную защиту титула ради боя-реванша с Кличко.

В сентябре 2016-го в допинг-пробе британца обнаружили следы кокаина, и он был дисквалифицирован. В октябре Фьюри добровольно отказался от поясов WBO, IBO и WBA, заявив, что не может провести защиту титулов из-за депрессии и проблем с наркотиками, а также объявил о завершении боксерской карьеры.

Спустя два месяца он сообщил о намерении вернуться в спорт, однако, не проведя ни одного поединка, в июле 2017-го снова объявил о завершении карьеры. В феврале 2018 года Фьюри был лишен своего последнего титула – чемпиона по версии журнала The Ring.

К конце 2018-го Фьюри вернулся в ринг, проведя бой с Уайлдером. Несмотря на то, что американец дважды отправил соперника в нокдаун, судьи объявили ничью. 23 февраля 2020-го Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и стал обладателем чемпионского пояса по версии WBC в супертяжелом весе.

Контракт на бой предполагал проведение реванша, если того захочет проигравший. Таким образом, американский боксер воспользовался правом на повторный бой.