 

В Италии медсестра заболела COVID-19 и покончила с собой, думая, что заразила коронавирусом других

26.03.2020, 12:57, Новости дня

Медсестра из итальянского города Монца (провинция Ломбардия) покончила с собой после того, как заболела COVID-19, об этом 24 марта сообщила на своем сайте Национальная федерация медсестер Италии.

34-летняя Даниэла Трецци работала в отделении интенсивной терапии больницы Сан Джерардо. 10 марта у нее диагностировали коронавирусную инфекцию и отправили домой на карантин.

По свидетельству коллег, Трецци очень переживала из-за того, что могла стать разносчиком вируса. Стресс, а не болезнь, явился причиной суицида, подчеркнули в федерации.

Это второй случай в стране: на прошлой неделе аналогичный случай произошел в Венеции, говорится в сообщении.

Сайт Федерации медицинских гильдий Италии публикует обновляющийся список медработников, скончавшихся от COVID-19, на сегодня в нем 33 фамилии.

По состоянию на вечер 25 марта количество жертв коронавируса в Италии достигло 7503 (первое место в мире), инфицирован 57 521. Эпицентр вспышки находится в провинции Ломбардия.



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