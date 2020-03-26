 

Число инфицированных коронавирусом в Киеве увеличилось до 40

26.03.2020, 12:57, Новости дня

Количество инфицированных коронавирусом в Киеве увеличилось до 40. Об этом 26 марта на брифинге рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент “ГОРДОН”.

Утром в Минздраве сообщали, что в столице 34 случая инфицирования. 

“Сегодня мы получили от государственного учреждения “Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины” еще шесть лаборатно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом”, – рассказал он. 

По словам Кличко, заболели одна 35-летняя женщина и пять мужчин в возрасте от 28-ми до 70 лет.

Новость дополняется. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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