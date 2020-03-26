Ведущие «России 24» ведут эфир из дома

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26.03.2020, 12:56, Новости дня

Канал работает на «удаленке».

Ведущие «России 24» (ВГТРК) перешли на удаленную работу и ведут эфир, находясь дома. Кроме того, канал сменил логотип на «Сидим дома 24». Таким образом телеканал призвал россиян не выходить на улицу.

«Наш канал работает на «удаленке», мы сидим дома. Несмотря на технические сложности, мы хотим показать, что даже телевидение тоже можно делать из дома», – сказал ведущий канала.

В информационных заставках телеканал сообщает, что с четверга людям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать домашний режим, работать удаленно, не посещать общественные места, а встречи и совещания проводить онлайн.

«Сегодня наши ведущие тоже выходят в эфир из дома», – говорится в сообщении.

В Москве уже закрыты школы, фитнес-центры, отменены массовые мероприятия и бесплатный проезд в транспорте для детей и пожилых людей. Вскоре также закроются парки и рестораны. Ранее мэр столицы Сергей Собянин обязал москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями людей с 26 марта по 14 апреля не выходить из дома и посещать магазин или аптеку только при крайней необходимости.

Ранее президент Владимир Путин объявил, что девять дней с 28 марта по 5 апреля объявлены в России нерабочими с сохранением зарплаты.



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