Привезли из Москвы: первыми носителями коронавируса в Бурятии стали крупные бизнесмены

26.03.2020, 12:56, Новости дня

Они не прошли карантин.

Глава Роспотребнадзора в Бурятии и главный санитарный врач региона Сергей Ханхареев объявил журналистам, что первыми носителями коронавируса в республике стала супруги-бизнесмены Раиса и Вадим Бредний.

С ними контактировали 232 человека, однако это пока неокончательные данные.Среди контактных лиц также оказались чиновники правительства республики, Народного Хурала и Горсовета.

Владельцы крупной торговой сети «Титан» вернулись из поездки в Москву 12 марта, но не прислушались к рекомендациям Роспотребнадзора и не самоизолировались на положенные две недели, сообщил Ханхареев. Он добавил, что бизнесмены еще и провели мероприятие с местными блогерами.

Вадим Бредний почувствовал недомогание и обратился в военный госпиталь 17 марта. Его супруга Раиса почувствовала признаки ОРВИ 24 марта и тоже обратилась в клинику. По заявлению главы бурятского Роспотребнадзора, врачи выявили коронавирусную инфекцию у обоих супругов.

«Бояться ходить в магазины этих предпринимателей не надо», – цитирует чиновника «МК Улан-Удэ».

В свою очередь Раиса Бредний обвинила СМИ во лжи и заявила, что тест на коронавирус, который ей сделали дома, оказался сомнительным. Врачи предложили провести повторный тест и направить в лабораторию Новосибирска.

«Вынуждена писать ещё раз. И фото поставила. Что живу. И ещё улыбаться могу, несмотря ни на что. Потому что СМИ разносят неправду. У меня нет коронавируса. Я чувствую себя на данный момент хорошо. У меня нет температуры, кардиограмма хорошая. Анализы все у меня взяли. Никакой терапии не проводят. У моего мужа Вадима, повторяю, тоже нет коронавируса. Все, кто об этом пишет и говорит, им, наверное, очень хочется сенсации. Подозрение и сомнительный результат – это ещё не факт», – цитирует сегодня «Байкал Дейли» Раису Бредний.

Кроме того, Вадим Бредий опубликовал отрицательный результат теста на странице местного издания baikal-media.ru.

Отметим, что супруги Бредний владеют крупнейшей сетью магазинов в нескольких городах и районах республики. Под покровительством их бренда в Бурятии проводится ежегодно знаменитая «Байкальская рыбалка» с призовым фондом.

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