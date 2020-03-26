 

Мнение: Какого это быть – опущенным навальненком?

26.03.2020, 12:54, Разное


Мне крайне доставляет, что среди ВСЕХ моих знакомых – НЕ НАШЛОСЬ НИ ОДНОГО смелого человека, кто топил за Навального и потом признался, что был МУДАКОМ. Ну, правда – НИ ОДНОГО – их там по такому признаку набирают? Ведь, вот конкретно мне сначала Навальный понравился – но прошло довольно быстро и вы знаете, я знаю, что был конченным демократическим мудаком. Слава богу – пронесло.

Но вот, Леша. Вор, жулик, лжец – по всем пунктам есть справка. В последнее время его твиттер просто выдает откровенный бред. И я даже не спрашиваю, кто это верит Лешке, я тут готовлюсь написать про то, как себя окончательно опустили либерахи во время короновируса и задаюсь вопросом – ну что такого сложного для взрослого состоявшегося человека признать себя дебилом. Ведь признавшись – ты перестаешь быть дебилом – хотя бы по части Навального. А хрен!

Впрочем, это тоже не важно. Важно не то, что они знают, кто топил за Лешку – что они мудаки и он их поимел. Важно – что мы ЭТО ЗНАЕМ. А это вот обидно, да, навальнятки? Доброе утро, конченные вы мои!

Счастья вам!

Источник: Вместе победим!



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