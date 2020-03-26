Эксперт оценил последствия приостановки в РФ международных авиарейсов

26.03.2020, 12:53, Новости дня

Коронавирусная эпидемия обанкротит большое количество туркомпаний и некоторые авиакомпании, но это не увеличит цены на авиабилеты после окончания пандемии, сообщил газете ВЗГЛЯД глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Из-за ситуации с распространением китайского коронавируса с 27 марта российские авиакомпании должны остановить чартерные и регулярные полеты за рубеж. Исключением являются вывоз россиян из других стран на родину и отдельные полеты по поручению правительства.

«Проще всего в данной ситуации будет пассажирам – у них будет возможность либо вернуть деньги за билеты, приобретенные по международным направлениям, либо перенести свое путешествие на более позднее время, если, конечно, им предложат такую услугу. Но в целом многие граждане и сами принимают решения по отказу от путешествий», – говорит Пантелеев.

Туроператорам придется решить ряд проблем с возвратом билетов или переносом путешествий, что сильно скажется на деятельности компаний, уверен эксперт. При этом они уже не первый месяц терпят убытки из-за сокращения объемов продаж. Многие будут вынуждены закрыться, уверен Пантелеев.

Внутрироссийские перевозки стали доступнее по цене, но увеличение пассажиропотока не ожидается, так как есть правительственные рекомендации оставаться дома, чтобы не распространять вирус по стране.

В среднем, по итогам прошлого года, международные рейсы составляли примерно 43 % от общего числа перелетов российских авиакомпаний.

«Это позволяет предположить, что российские компании гарантированно не получат часть часть пассажиров, прибавим к этому еще и то, что они недополучили ранее (так как были закрыты Китай, Южная Корея и другие страны). Также многие пассажиры выполняли полеты за рубеж на регулярных рейсах, следуя с пересадкой (в Москве, Санкт-Петербурге и других городах), соответственно негативное влияние будет и здесь», – рассказывает Пантелеев.

Все это обернется колоссальной недополученной выручкой, объясняет эксперт. При этом авиакомпании не смогут эффективно сократить расходы, например, на лизинг воздушных судов, из-за чего получат огромные убытки.

«Дефицит оборотных средств, задолженность перед поставщиками и невозможность оплатить услуги вперед приведут к тому, что вероятно уже во втором квартале, если не будут предприняты решительные меры по поддержке со стороны правительства, мы столкнемся с остановкой операционной деятельности отдельных авиакомпаний, которые в большинстве случаев, после улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией, к полетам уже не вернутся», – считает Пантелеев.

В итоге, по окончанию пандемии коронавируса в российской авиации сократится количество туристических и авиакомпаний. Но несмотря на «побитое» состояние, из которого нужно будет выйти всему авиарынку, цены на билеты не должны сильно измениться.

«Даже если авиакомпании очень нужно получить выручку, она не может просто так поднять свои тарифы, если потребитель не готов по ним летать. Так что здесь все сводиться будет лишь к одному: до тех пор, пока спрос на перевозки и покупательская способность будут на низком уровне, цены на билеты будут «привлекательными» для путешественников», – подытожил Пантелеев.

Ранее сообщалось, что некоторые российские авиакомпании уже сейчас снизили стоимость билетов на внутренние рейсы на 40-60 %.