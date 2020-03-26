Учёные из Австралии обнаружили у человека связанные с храпом и лишним весом гены

26.03.2020, 12:53, Разное

Научные сотрудники Медицинского исследовательского института QIMR Berghofer в Австралии провели серию экспериментов с задействованием добровольцев разных полов и обнаружили у них связанные с храпом и лишним весом гены. Учёные выделили 173 таких участка ДНК-молекул и их особых вариаций, они находятся в 42 областях генома индивидуума.

Риск появления проблем со сном при наличии в организме вышеупомянутых генов возрастает при условии, если человек курит. Как отметили исследователи, от храпа страдает около трети населения Земли. Большинство из обнаруженных австралийскими учёными «генов храпа» прежде в науке были связаны с кардиометаболической, дыхательной, неврологической и психиатрической спецификой организма человека.

Нередко женщины молодого возраста храпят сильнее, чем более старшие мужчины, что, по мнению специалистов, связано с определёнными заболеваниями. Существует также предположение, будто такой храп у представительниц прекрасной половины человечества сигнализирует о возможных проблемах с памятью и о развитии деменции в дальнейшем.

Самым же опасным состоянием считается обструктивное апноэ сна, при котором сменяют друг друга сильный храп и временная остановка дыхания, что отрицательно сказывается, прежде всего, на работе головного мозга во время бодрствования человека.