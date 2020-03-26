Футбольные болельщики поддержали врачей больницы в Коммунарке

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26.03.2020, 12:43, Новости дня

Болельщики футбольного клуба «Спартак» необычным способом поддержали находящихся на переднем фронте борьбы с коронавирусом врачей больницы в Коммунарке.

«Красно-белые» нарисовали на стене рядом с больницей граффити, на котором изображен врач в маске, слова «Борись и побеждай» и зачеркнутое изображение коронавируса.

«Оставили под окнами больницы в Коммунарке послание врачам и пациентам! Мы верим, что объединив наши усилия мы сможем быстро и с минимальным потерями победить вирус и вернуть страну к привычной жизни!», – говорится в сообщении болельщиков в Twitter.

Оставили под окнами больницы в Коммунарке послание врачам и пациентам!

Мы верим, что объединив наши усилия мы сможем быстро и с минимальным потерями победить вирус и вернуть страну к привычной жизни! https://t.co/K7sBCBGZIR pic.twitter.com/vGbp5DHNV2

— Supporters Group News (@SupportersNews) March 26, 2020

В больницу на Коммунарке президент РФ Владимир Путин приехал во вторник. Российский лидер поблагодарил главврача больницы Дениса Проценко за организацию работы. В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин хорошо себя чувствует после посещения больницы в Коммунарке.



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