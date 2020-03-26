Песков объяснил возможность переноса голосования по Конституции

26.03.2020, 12:43, Новости дня

Перенос общероссийского голосования по поправкам к Конституцию не требует юридического обоснования, поскольку закон не запрещает это, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Эта процедура [переноса], она законом никак не запрещается. Если она никак не запрещается, то никакого юридического обоснования здесь не нужно. Она по умолчанию возможна», – отметил Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что глава государства Владимир Путин уточнял, что все руководствуются в первую очередь соображениями обеспечения безопасности людей, их здоровья.

«Именно по этим соображениям дата перенесена на лучшее время», – подвел итог Песков.

Напомним, в среду Путин подписал указ «О переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». В указе говорится, что новая дата голосования будет определена отдельным указом президента.

В Кремле уточнили, что 22 апреля, будет рабочим днем, так как голосование по поправке к Конституции перенесено на более поздний срок.