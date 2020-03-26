 

Песков объяснил возможность переноса голосования по Конституции

26.03.2020, 12:43, Новости дня

Перенос общероссийского голосования по поправкам к Конституцию не требует юридического обоснования, поскольку закон не запрещает это, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Эта процедура [переноса], она законом никак не запрещается. Если она никак не запрещается, то никакого юридического обоснования здесь не нужно. Она по умолчанию возможна», – отметил Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что глава государства Владимир Путин уточнял, что все руководствуются в первую очередь соображениями обеспечения безопасности людей, их здоровья.

«Именно по этим соображениям дата перенесена на лучшее время», – подвел итог Песков.

Напомним, в среду Путин подписал указ «О переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». В указе говорится, что новая дата голосования будет определена отдельным указом президента.

В Кремле уточнили, что 22 апреля, будет рабочим днем, так как голосование по поправке к Конституции перенесено на более поздний срок.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03 / После отпуска главврача калужской больницы в Таиланде начата проверка

07.02 / Контрразведка СБУ предупредила террористическую угрозу на трассе под Славянском

13.03 / Все региональные парламенты России поддержали поправки к Конституции

26.02 / Шоптенко станцевала с 90-летним Чапкисом

08.03 / Guardian – «у нас тут не «Безумный Макс» — австралийцев призвали не драться из-за туалетной бумаги

17.02 / “Мир”. Горбачева выпустила клип на трек “Мир”, снятый в заповеднике “Каменнная могила”. Видео

23.02 / Армения перекрыла границу с Ираном из-за коронавируса

23.02 / МИД назвал «вбросом» заявления о «российской» дезинформации о коронавирусе

05.02 / В правительстве сообщили о взаимодействии с ЦБ и рисках инфляции из-за выполнения госпрограмм

07.02 / Легендарный кутюрье Жан Поль Готье устроил свое шоу в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска