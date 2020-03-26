 

Доллар и евро продолжают дешеветь к рублю

26.03.2020, 12:42, Разное

Доллар и евро продолжают дешеветь по отношению к российской валюте. Согласно данным на сайте Центробанка, курс рубля на сегодня, 26 марта, составляет 77,79 за американскую и 84,14 за европейскую валюту.

Укрепление рубля происходит на фоне роста цен на нефть. В ночь на четверг стоимость Brent на Лондонской бирже поднялась выше 30 долларов за баррель впервые с 20 марта.



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