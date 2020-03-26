Россия приостанавливает международные авиарейсы, Москва закрывает магазины

26.03.2020, 12:35, Новости дня

Россия приостановит все регулярные и чартерные рейсы в страну и из нее начиная с пятницы из-за коронавируса.

Кроме того, в Москве будут закрыты все магазины кроме продуктовых и аптек начиная с выходных.

Об этом сообщили федеральные и городские власти.

О новых мерах было объявлено после того, как в четверг в России был зафиксирован самый большой суточный рост заболеваемости коронавирусом. Официальное число инфицированных составило 840 человек. Российские власти сообщили о двух умерших от коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все магазины и торговые центры, кроме продовольственных и аптек, будут закрыты с 28 марта по 5 апреля. Рестораны, кафе и бары также будут закрыты, сообщил Собянин.