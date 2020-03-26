Тейлор Свифт перечисляет деньги фанатам, оказавшимся без работы

26.03.2020, 12:31, Разное

Тейлор Свифт всегда была отзывчива на просьбы поклонников и горячо ими любима. Но теперь эта любовь выйдет на новый уровень.

Одна из самых преданных фанаток Тейлор – Саманта Джейкобсон – написала в Тublr пост:

Я бы очень хотела пожертовать деньги Feeding America (некоммерческая организация общенациональная сеть из более чем 200 продовольственных банков, которые кормят более 46 миллионов человек через кладовые, столовые, приюты и другие общественные организации – прим. ред.), как того просила Тейлор Свифт, но из-за COVID-19 я потеряла работу и источник дохода в лучшем случае – на 30 дней. Теперь у меня нет работы, нет денег, нет возможности даже оплатить счета. Если у кого-то есть возможность пожертвовать мне, было бы очень здорово, тогда я бы смогла оплатить счета.

Тейлор, которую в 2019 году Forbes признал самой высокооплачиваемой женщиной в музыкальной индустрии – ее доход составил 185 миллионов долларов, прочитала этот пост и предложила поклоннице деньги.

Саманта, я прочитала твой пост о счетах. Как я могу тебе помочь? Три тысячи долларов тебе хватит, чтобы покрыть расходы? У тебя есть PayPal? С любовью, Тейлор!

– предложила артистка свою помощь поклоннице.

Радостной новостью Саманта поделилась с друзьями в Twitter. Когда некоторые злопыхатели засомневались в искренности действий Тейлор: “Предложить денег еще не дать!”, Саманта опубликовала скрин чека о переводе средств.

Когда критики и на это стали возражать, что Тейлор помогла всего одному человеку, а всем помочь невозможно, посыпались сообщения от других поклонниц с приложенными чеками. К примеру, Холли Тернер написала пост в Tumblr, что боится, что ей придется уехать из Нью-Йорка из-за коронавируса, после чего Тейлор отправила ей деньги со словами: “Ты всегда была со мной, теперь я с тобой, надеюсь, это поможет!”