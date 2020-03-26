Елизавета II созвонилась с Борисом Джонсоном необычным способом: почему это стало мемом

26.03.2020, 12:31, Разное

В условиях карантина все общение свелось к высоким технологиям и гаджетам: люди стали в разы активнее использовать видеочаты и мессенджеры. Но только не королева Великобритании. Находясь на самоизоляции в замке Виндзор вместе с супругом, принцем Филиппом, Елизавета II продолжает заниматься государственными делами. Так, вчера вечером она созвонилась с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном (он, кстати, совсем скоро станет отцом). Ранее королева раз в неделю лично принимала премьер-министра у себя в Букингемском дворце, и он докладывал ей о состоянии дел в стране, однако из-за коронавируса встречи пришлось отменить.

По итогам разговора – причем осталось неизвестным, какие темы они обсудили – в аккаунтах королевы и правительства Великобритании в социальных сетях одновременно появились коллажи из двух снимков: на верхнем запечатлена Елизавета II в уютном кресле посреди старомодной мебели и фарфоровых фигурок собак, а на нижнем – Борис Джонсон, предположительно, в своем кабинете, где на заднем плане виднеется британский флаг и картина. Фото сопровождал следующий текст:

Сегодня королева провела свою еженедельную аудиенцию с премьер-министром по телефону. Ее Величество было сфотографировано вечером в Виндзорском замке во время разговора с премьер-министром.

Королева Елизавета II и Борис Джонсон

Поклонники британской королевской семьи остались в восторге от возможности хоть немного заглянуть в домашний быт королевы в Виндзоре. Но большинство все же отметило, насколько устаревшим способом королева предпочитает общаться.

– Это дисковый ретро-телефон???

– Думаю, карантин – самое время сделать апгрейд мебели и техники в Виндзоре!

– Просто старшее поколение боится Wi Fi, 5G интернета и всякого такого…

– Мне так нравятся статуэтки собак корги! Хочу себе такие же!

– оставили подписчики свои комментарии под фото. Другие же поблагодарили королеву за новый мем:

Мем создался сам собой, даже придумывать ничего не надо.

Напомним, накануне днем стало известно, что 71-летний сын королевы Великобритании и отец принцев Уильяма и Гарри, принц Чарльз, болен коронавирусом. А днем ранее положительный результат теста показал у одного из работников Букингемского дворца. Сама королева в понедельник покинула Букингемский дворец в преддверии Пасхи и своего дня рождения (21 апреля).

Королева Елизавета II в Букингемском дворце